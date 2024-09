Rapid Nutrition Sécurise la Distribution des Marques Azurene et SystemLS en Corée et au Japon

Londres, Royaume-Uni – 4 septembre 2024 - Rapid Nutrition PLC

(Euronext Growth Paris : ALRPD), leader mondial dans les produits de bien-être naturels, est heureux d'annoncer qu'il a conclu un accord de distribution pour son produit phare d'immunité, Azurene, ainsi que pour sa marque SystemLS, sur les marchés clés de la Corée et du Japon.



Cette étape importante marque l'aboutissement de six mois de négociations stratégiques et de planification minutieuse, alors que Rapid Nutrition continue d'étendre sa présence dans la région Asie-Pacifique. La société a conclu un partenariat avec Familink, un distributeur très respecté en Corée, possédant une vaste expérience dans le secteur de la santé et du bien-être. La forte présence sur le marché et la profonde connaissance de l'industrie de Familink joueront un rôle déterminant dans le succès de l'introduction et de la croissance des produits de Rapid Nutrition sur ces nouveaux marchés.