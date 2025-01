Rapid Nutrition Renforce sa Position Financière avec un Financement de 1,5 Million d’Euros pour Stimuler l’Innovation et l’Expansion sur le Marché

Un nouveau financement pour favoriser l'innovation produit, renforcer les partenariats mondiaux et accélérer la croissance sur les marchés clés à fort potentiel.

Londres, Royaume-Uni 23 janvier 2025 – Rapid Nutrition PLC (Euronext : ALRPD), un leader innovant de la HealthTech dédié à l’amélioration du bien-être mondial, annonce avec fierté l’obtention réussie de 1,5 million d’euros de financement par le biais d’un investisseur institutionnel, Atlas Capital Markets, LLC, via un mécanisme de dette amortie. Ces efforts stratégiques de financement renforcent non seulement la solidité financière de l’entreprise, mais posent également les bases d’une trajectoire de croissance robuste pour 2025.

Les fonds obtenus permettront d’accélérer les initiatives de Rapid Nutrition dans des régions clés à forte croissance, notamment la Chine, l’Australie, les États-Unis, la Corée et l’Europe. Ces marchés, qui constituent la pierre angulaire de la stratégie de l’entreprise pour 2025, bénéficieront d’investissements ciblés dans des stratégies adaptées, des modèles d’abonnement et des offres de produits localisées...