Rapid Nutrition PLC nomme Bowsprit Partners en qualité de Listing Sponsor sur Euronext

Londres, Royaume-Uni – 30 juin 2026 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), acteur international de la HealthTech spécialisé dans la nutrition fondée sur des données scientifiques, annonce la nomination de Bowsprit Partners Limited (« Bowsprit Partners ») en qualité de nouveau Listing Sponsor sur Euronext.
Bowsprit Partners est une société spécialisée en finance d'entreprise et en marchés de capitaux, accompagnant des sociétés cotées et non cotées en phase de croissance, avec une expertise reconnue dans les opérations transfrontalières de levée de capitaux propres. Outre son statut de Listing Sponsor agréé sur les marchés Euronext Growth et Euronext Access à Paris
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