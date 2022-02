Rapid Nutrition annonce le début de la couverture de son action par The Zephirin Group.



Londres, Royaume-Uni - 17 février 2022, 7h00 CET - Poursuite l'expansion de son offre innovante de nutrition scientifique à travers le monde, Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD, OTCQB : RPNRF), a annoncé aujourd'hui le lancement d'une étude commandée sous son titre par le groupe Zephirin, avec un rapport d'analyse intitulé "Rapid Nutrition PLC Emerging Growth - €1.00".



Le rapport complet est disponible sur le site Web des investisseurs de la société.



À propos de Rapid Nutrition

Dédiée au développement et à la distribution de marques de santé et de bien-être haut de gamme, fondées sur la science, dans le monde entier, Rapid Nutrition partage une multitude de produits primés avec des consommateurs passionnés par les innovations qui sont "faites par la nature, raffinées par la science". L'équipe scientifique de premier ordre de Rapid Nutrition s'allie à l'expérience de son équipe de direction pour que l'entreprise et les consommateurs restent au fait des dernières tendances et évolutions du secteur, tout en s'alignant sur les leaders de l'industrie dans le monde entier pour fournir des suppléments et des solutions efficaces. Rapid Nutrition a pour objectif d'être le fournisseur de choix à l'échelle mondiale en proposant des marques haut de gamme avec des ingrédients de la plus haute qualité pour obtenir des résultats optimaux.



https://www.fr.rnplc.com/