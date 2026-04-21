Rapid Nutrition met en place une plateforme phare afin de renforcer sa stratégie multicanale en Australie

Devrait générer des revenus supplémentaires grâce aux ventes de produits et aux programmes d’activation financés par les fournisseurs



Londres, Royaume-Uni – 21 avril 2026 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), société mondiale de HealthTech spécialisée dans les marques de nutrition fondées sur des données probantes, annonce avoir conclu un accord contraignant en vue de l’acquisition de points de vente établis dans le secteur de la santé et du bien-être en Australie, lesquels devraient constituer la base d’une plateforme phare, sous réserve de la finalisation des diligences usuelles et de la documentation définitive.



Ces implantations ne s’inscrivent pas dans une expansion traditionnelle du commerce de détail, mais constituent une extension ciblée du modèle numérique et direct-to-consumer du Groupe.