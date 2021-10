Rapid Nutrition exécute ses marchés mondiaux et sa stratégie en ligne tout en soutenant une demande mondiale soutenue

Londres, Royaume-Uni - 29 Oct. 2021



Priorités stratégiques

Rapid Nutrition s'efforcera de trouver le juste équilibre entre une croissance durable et le renforcement de son bilan grâce à une stratégie de consolidation ciblée. La stratégie se concentre sur l'exécution réussie de plusieurs initiatives clés pour le groupe :



1. Poursuite de l'expansion de sa marque phare sur de nouveaux marchés ainsi que de l'augmentation de sa part de marché sur les marchés actuels en diversifiant ses canaux de distribution pour générer une nouvelle croissance.

2. Tirer parti de capacités uniques de fabrication et de partenariat pour optimiser la chaîne d'approvisionnement en améliorant l'efficacité des coûts opérationnels.

3. L'innovation en matière de produits, avec un accent particulier sur les formules les plus demandées, telles que la formule antivirale brevetée à base de plantes de la société, qui aide à renforcer le système immunitaire.

4. Attirer des leaders d'opinion clés et des experts dans leur domaine au sein de son équipe en pleine expansion.

5. 5. Renforcer le bilan du groupe en poursuivant la mise en œuvre de la stratégie de consolidation.

6. Réduire de manière proactive son empreinte carbone en renforçant sa politique de responsabilité sociale des entreprises.