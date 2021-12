Rapid Nutrition étend sa marque phare à l'international avec un nouvel accord de distribution en Arabie Saoudite

Londres, Royaume-Uni - Poursuivant l'expansion de sa distribution mondiale à travers les pays et les continents, Rapid Nutrition (Euronext Growth : ALRPD, OTCQB : RPNRF), a récemment conclu un accord de distribution exclusif avec Zone Eight, une société spécialisée dans les médicaments à base de plantes et les compléments alimentaires naturels faisant partie du groupe RKSB en Arabie Saoudite, pour représenter la marque phare de la société sur le marché. Rapid Nutrition, une entreprise de santé naturelle spécialisée dans la nutrition sportive, la gestion des régimes et les produits des sciences de la vie, distribue ses produits de santé et de bien-être biologiques en Australie, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, ainsi que dans sa boutique en ligne.



"Ce nouveau partenariat sera la rampe de lancement idéale pour Rapid Nutrition sur les marchés du CCG, alors que nous continuons à cultiver et à développer notre présence internationale", a déclaré Simon St. Ledger, PDG de Rapid Nutrition. "Nos recherches montrent que ce marché est intéressé et enthousiaste à l'égard des meilleurs produits de santé et de bien-être."



Ces dernières années, le marché du bien-être en Arabie saoudite est monté en flèche : Le secteur de la santé et du bien-être devrait atteindre près de 18 milliards de dollars SAR ou 4,7 milliards de dollars US d'ici 2024, selon Euromonitor.