RAPID NUTRITION CONNAÎT UNE CROISSANCE EXPONENTIELLE EN CHINE, VALIDANT SON EXPANSION STRATÉGIQUE SUR CE MARCHÉ

Une forte augmentation des ventes pendant le Nouvel An chinois démontre un potentiel considérable



Londres, Royaume-Uni – 12 février 2025: Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth: ALRPD), une entreprise mondiale de HealthTech dédiée à l’amélioration du bien-être grâce à des solutions nutritionnelles personnalisées et fondées sur des preuves scientifiques, est heureuse d’annoncer une augmentation spectaculaire de ses ventes sur le marché chinois, soulignant ainsi le potentiel considérable de sa stratégie d’expansion. Les récentes célébrations du Nouvel An chinois ont entraîné une hausse significative de la demande pour la marque phare de gestion du poids de l’entreprise, SystemLS, renforçant ainsi l’investissement de Rapid Nutrition dans cette région à forte croissance.



Au cours de cette période de pic des ventes, Rapid Nutrition a enregistré une hausse sans précédent des commandes, atteignant :



• 1 245 commandes, soit une augmentation impressionnante de 4 100 % par rapport aux périodes précédentes.



• Valeur moyenne des commandes (AOV) de ¥102,30, reflétant un fort intérêt des consommateurs et un pouvoir d’achat élevé.



• Un chiffre d’affaires total de ¥127 363,60 en seulement quelques jours, confirmant la robustesse de la stratégie de marché de l’entreprise en Chine.