Rapid Nutrition compte acquérir FFS Beauty

Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth: ALRPD), une entreprise de bien-être naturel axée sur la nutrition biologique à base d'aliments complets et les produits à base de plantes développés sur une base scientifique avec une distribution mondiale en expansion, a annoncé avoir signé une lettre d'intention non contraignante avec FFS Beauty Limited (FFS), l'une des principales entreprises européennes fournissant des produits de rasage et de beauté destinés aux femmes par abonnement. L'acquisition devrait être finalisée plus tard cette année, sous réserve des conditions et des approbations requises.



Fondée en 2015 et basée au Royaume-Uni, FFS compte plus de 90 000 abonnés actifs et fournit à sa clientèle fidèle des soins du corps et des produits de beauté écologiques, végétaliens et sans cruauté avec des matériaux 100% recyclables. FFS affiche un TCAC sur trois ans de son chiffre d'affaires (5,1 M £pour l'exercice 2021) de près de 25% avec des marges brutes moyennes de 39% et est maintenant bien positionné pour une expansion internationale. Le marché mondial du rasage a atteint une valeur de 27,6 milliards de livres en 2022, le marché européen des rasoirs étant évalué à 4,93 milliards de livres et le marché britannique à 535,2 millions de livres (source : Statista et Mintel).