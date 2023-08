Rapid Nutrition Atteint des Jalons Remarquables au Cours du Premier Semestre 2023

Londres, Royaume-Uni – 28 août 2023 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), une entreprise mondiale de compléments nutritionnels, partage ses réalisations significatives et jalons notables pour le premier semestre 2023, s'alignant parfaitement avec la feuille de route stratégique établie plus tôt dans l'année.



Les six premiers mois de 2023 ont été marqués par des avancées substantielles et une expansion pour Rapid Nutrition, soulignées par des initiatives tactiques, des résultats financiers et une extension vers de nouveaux marchés. La société demeure résolument engagée à fournir des produits nutritionnels novateurs et de haute qualité qui répondent efficacement aux préférences évolutives des consommateurs.