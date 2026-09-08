Rapid Nutrition affiche une croissance de 227,5 % de son chiffre d’affaires au S1 et aborde un second semestre marqué par un changement d’échelle

Finalisée peu avant la clôture de la période, l’acquisition de HealthShop+ confère au Groupe un périmètre d’activité et une base de chiffre d’affaires sensiblement élargis pour le S2 et au-delà





Londres, Royaume-Uni – 8 septembre 2026 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), société spécialisée dans les technologies de la santé et le bien-être, axée sur la nutrition fondée sur des données scientifiques, le bien-être personnalisé et l’engagement des consommateurs soutenu par la technologie, annonce la publication de ses états financiers semestriels non audités au titre de la période de six mois close le 30 juin 2026.





Les résultats semestriels témoignent de progrès tangibles au cours du premier semestre, avec notamment une hausse de 227,5 % du chiffre d’affaires. Par ailleurs, l’acquisition de HealthShop+, finalisée peu avant la clôture de la période, confère au Groupe un périmètre d’activité et une base de chiffre d’affaires sensiblement élargis pour le second semestre et au-delà.



Le rapport financier semestriel complet est disponible sur la page Rapports financiers du site internet de la Société.