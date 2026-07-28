Rapid Nutrition accélère sur ses marques propres

La société de bien-être annonce le lancement de sa nouvelle gamme Premium Nutrition Pantry, marquant le renforcement de son portefeuille de marques propres. Ce déploiement initial comprend jusqu'à 100 produits alimentaires peu transformés et sourcés de manière durable, distribués via le réseau de centres HealthShop et ses canaux e-commerce.

L'objectif de l'opération est de capturer davantage de valeur en favorisant la montée en gamme et l'accroissement des produits à plus forte marge bénéficiaire.

Historiquement, la catégorie couverte par cette nouvelle offre générait environ 1 MAUD de chiffre d'affaires annuel dans les centres de la société. En remplaçant ces références par sa marque propre Premium Nutrition Pantry, la direction entend capitaliser sur une demande déjà ancrée, améliorer ses taux de marge brute et étendre l'empreinte globale de sa marque auprès des consommateurs.

Ce lancement constitue également le premier test grandeur nature de la transformation digitale du groupe. Grâce à l'acquisition récente du réseau HealthShop , Rapid Nutrition exploite désormais des données d'achat en temps réel. La société y intègre des outils d'analyse propulsés par l'intelligence artificielle afin de décrypter les tendances de consommation et d'ajuster l'offre en continu.