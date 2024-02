Rapid Nutrition a été choisi pour collaborer avec l'Université des États-Unis dans le cadre d'une étude de référence sur la prévention de l'arthrose

• Dans le cadre d'une vaste étude clinique menée sur deux continents, les chercheurs de l'université détermineront si les traitements les plus courants de l'arthrose - la perte de poids et l'exercice physique - contribuent également à prévenir l'apparition de cette maladie dégénérative des articulations chez les femmes.



• 17,1 millions de dollars de financement reçus de l'Institut national de l'arthrite et des maladies musculo-squelettiques et cutanées, de la Fondation de l'arthrite et des Centres de contrôle et de prévention des maladies, entre autres.