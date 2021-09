Raphaël Remond et Jérémy Touboul lancent leur fonds en France

(NEWSManagers.com) - Près de six mois après la création de leur société de gestion à Monaco, Raphaël Remond et Jérémy Touboul font leurs premiers pas en France. Les deux fondateurs de Lior Global Partners, connus pour avoir travaillé respectivement chez State Street et H2O Asset Management, viennent d' obtenir l' agrément de l' Autorité des marchés financiers (AMF) pour leur fonds de droit luxembourgeois, Lior GP - Alpha Fund. Ce produit associe une gestion global macro et une approche environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Le projet Lior - lumière en hébreu - est né début 2020. Jérémy Touboul, qui avait quitté H2O AM fin 2019, se rapproche alors de Raphaël Rémond, qu' il connaît depuis une vingtaine d' années, et lui fait part de son intention de créer sa société autour d' un processus global macro ESG. " L' aventure m' a intéressée à plusieurs égards " , raconte Raphaël Rémond, l' ancien directeur général de State Street Banque S.A. France, à NewsManagers. Il est séduit par l' idée de mettre au point un fonds global macro ESG, une approche qui était alors " originale et avant-gardiste " . Il adhère aussi à la volonté de Jérémy Touboul de distribuer 10 % des bénéfices de la société à des œuvres caritatives. Enfin, c' est l' occasion pour lui de mettre ses compétences acquises au sein de grands groupes internationaux au service d' un projet personnel.

La société voit le jour en mars 2021. Elle est actuellement détenue par ses deux fondateurs. Jérémy Touboul en est le directeur des gestions (CIO) et Raphaël Remond, le directeur des opérations (COO). Le duo s'est entouré de plusieurs collaborateurs. L' équipe de gestion se compose de Pierre-Jean Rouleau récemment responsable du macro-trading pour Pictet Group Americas, et de Gad Moyal, un gérant de fonds quantitatif ayant travaillé chez Edmond de Rothschild AM et Société Générale CIB.

La professeure en mathématiques appliquées Helyette Geman, l' ancienne directrice de la recherche macroéconomique de la Banque centrale européenne Lucrezia Reichlin et le consultant Pascal Koenig viennent compléter l' équipe avec des rôles de conseillers.

D' autres recrutements sont à prévoir dans divers domaines au fur et à mesure que la société se développera.

Des ambitions internationales

Les fondateurs de Lior se sont logiquement positionnés sur le global macro, la spécialité de Jérémy Touboul. L' intégration de l' ESG s' est imposée tout aussi naturellement. " Il était important de nous démarquer de ce qui existait " , explique Raphaël Rémond. " L' ESG est un élément clé aujourd' hui pour la gestion du risque et il est de plus en plus demandé par les investisseurs " , ajoute-t-il. Pour faire de l' ESG sur un global macro, la difficulté était d' avoir une approche uniforme sur toutes les classes d' actifs (actions, crédit et souverain). Pour cela, la société a développé un modèle interne et fait appel à Sustainalytics pour fournir les données. " L' approche ESG de ce fournisseur était basée sur les risques et leur couverture des trois univers était la plus étendue " , justifie Raphaël Remond.

Ce fonds, dans lequel les fondateurs ont investi une partie de leur argent, devrait faire partie d' une gamme qui proposera plusieurs déclinaisons du processus de gestion de Lior. " L' idée est de créer une gamme de fonds qui tourne autour d' un processus d' investissement global macro. Dans un premier temps, nous aurons des fonds avec des volatilités différentes pour répondre aux attentes diverses des investisseurs. Le premier que nous avons lancé est un produit plutôt middle range en volatilité. Nous voulons aussi proposer des fonds avec une volatilité moindre et supérieure. Nous pourrions aussi ajouter des fonds thématiques " , détaille Raphaël Rémond.

Que ce soit au Royaume-Uni ou en France, Lior cible la partie wealth du marché et les conseillers en gestion de patrimoine, susceptibles d' être intéressés par ce fonds tout terrain. Mais la société discute aussi avec des institutionnels et va d' ailleurs lancer un fonds en marque blanche avec un investisseur français.

Au Royaume-Uni, Lior s' appuie sur un partenaire local, mais en France, Raphaêl Rémond et Jérémy Touboul comptent pour le moment sur leur carnet d' adresses. Plus tard, il n' est pas exclu de travailler avec un prestataire.

Lior ne compte pas s' arrêter à la France et au Royaume-Uni et Raphaël Rémond songe déjà à se développer ailleurs en Europe et au-delà. " Tous les pays européens nous intéressent à moyen terme : l' Europe du Sud comme l' Europe du Nord. Je n' oublie pas l' Allemagne qui est un marché clé et sur lequel on se positionnera lorsque ce sera opportun " , anticipe-t-il " Nous n'excluons pas non plus de discuter avec des partenaires en Asie, au Moyen-Orient, mais aussi aux Etats-Unis " , renchérit-il.

Raphaël Rémond préfère rester discret sur les objectifs chiffrés de la société, mais il assure que les ambitions sont " fortes " . En tout cas, l' une d' elles est de pouvoir reverser des montants " importants " pour aider plusieurs associations autour des sujets de la jeunesse, de l' éducation et de la santé.