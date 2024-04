Raphaël Hassan nommé directeur du service commercial CGP de Oddo BHF

Nicolas Goyard a quant à lui exercé différentes responsabilités depuis qu'il a rejoint le groupe Oddo BHF en 2007, notamment comme responsable de la relation clients pour Oddo Services et comme responsable des opérations avec les CGP.

Avant de rejoindre Oddo BHF, Raphaël Hassan a travaillé pour un acteur mondial de la gestion d'actifs alternatifs et pour PWC. Il enseigne également la Finance à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

(AOF) - Après 34 ans de développement pour le Groupe Oddo BHF sur le marché des CGPI en France, Bertrand Sance passe le relais à une nouvelle équipe. Raphaël Hassan, qui était depuis six ans responsable des relations investisseurs pour les actifs non-côtés au sein de Oddo BHF est promu directeur du service commercial CGP. Dans ces nouvelles fonctions, Raphaël Hassan sera secondé par Nicolas Goyard, qui devient directeur adjoint du service en charge des opérations.

