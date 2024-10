Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Randstad: Une croissance des revenus de -5,9% au T3 2024 information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 10:08









(CercleFinance.com) - Randstad vient de publier ses résultats pour le troisième trimestre 2024 et présente une croissance organique des revenus de -5,9% au T3 2024 avec 196ME d'EBITA.



Le chiffre d'affaires du troisième trimestre est de 6015ME, contre 6260ME pour la même période en 2023. Le résultat d'exploitation au troisième trimestre se situe à 167ME et le résultat net à 106ME.



Si le directeur général Sander van 't Noordende a rappelé combien l'environnement macroéconomique difficile a persisté au cours du trimestre, il a également précisé que les conditions commerciales se sont stabilisées sur certains de leurs marchés.



'Nous avons continué à nous concentrer sur l'exécution et la discipline opérationnelle, en équilibrant les capacités sur le terrain avec des investissements stratégiques dans les segments de croissance et notre stratégie Partner For Talent ', ajoute-t-il.



' Dans le même ordre d'idées, nous sommes heureux d'annoncer l'acquisition de Zorgwerk, une place de marché numérique de premier plan dans le domaine de la santé aux Pays-Bas', complète Sander van 't Noordende.





Valeurs associées RANDSTAD 43,95 EUR Euronext Amsterdam +1,85%