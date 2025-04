Randstad: résultat net de 79 ME, en baisse de 10% information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 10:57









(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires publié en baisse de 4,7% en glissement annuel à 5 656 millions d'euros au premier trimestre 2025. Le chiffre d'affaires organique par jour ouvré est en baisse de 4,2% en glissement annuel (contre une baisse de 5,5% au 4ème trimestre 2024).



La marge brute déclarée s'élève à 1 090 millions d'euros (contre 1 197 millions d'euros au 1er trimestre 2024), en baisse de 9% en glissement annuel.



Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) ressort à 149 millions d'euros (contre 136 millions d'euros au 1er trimestre 2024). L'EBITA a été ajusté de 18 millions d'euros de coûts d'intégration et d'éléments non récurrents, ce qui donne un EBITA sous-jacent de 167 millions (contre 177 millions d'euros au 1er trimestre 2024), précise le groupe.



Au 1er trimestre 2025, le résultat net s'élève à 79 millions d'euros, en baisse de 10% par rapport à l'année précédente. Le résultat net ajusté est en baisse de 16% en glissement annuel, à 103 ME.



Le bénéfice par action sous-jacent dilué s'inscrit à 0,59 E (contre 0,69 E au 1er trimestre 2024).



'La marge brute du 2ème trimestre 2025 devrait être légèrement inférieure en séquentiel en raison de la saisonnalité. Les dépenses d'exploitation devraient être globalement stables en séquentiel. La visibilité est limitée dans un contexte d'incertitude macroéconomique croissante' indique le groupe au niveau des prévisions.





Valeurs associées RANDSTAD 35,440 EUR Euronext Amsterdam +7,13%