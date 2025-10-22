Randstad-Bénéfice au T3 au-dessus des attentes mais les incertitudes sur le marché du travail pèsent sur le titre

(Actualisé avec cours de Bourse et réactions d'analystes)

Randstad RAND.AS chute nettement en Bourse mercredi malgré un bénéfice d'exploitation trimestriel supérieur aux attentes et un léger relèvement de ses perspectives, les analystes citant la faiblesse des ventes et l'incertitude pesant sur les marchés du travail.

Le spécialiste de l'intérim et du recrutement a enregistré un bénéfice d'exploitation de 191 millions d'euros pour le troisième trimestre, alors qu'un consensus d'analystes fourni par Randstad tablait sur 182 millions d'euros.

Le directeur général, Sander van't Noordende, a déclaré qu'une "forte discipline en matière de coûts" était en partie responsable des progrès réalisés au cours du dernier trimestre.

A Amsterdam, vers 09h25 GMT, l'action chutait cependant de 8,3% à 33,76 euros.

Pour les analystes de KBC Securities, les résultats du troisième trimestre ont montré un affaiblissement du chiffre d'affaires, avec une marge brute de 18,4%, soit le niveau le plus bas depuis 2016, même si la maîtrise des coûts a permis de maintenir un résultat net solide.

À l'inverse, Degroof Petercam perçoit enfin une légère amélioration du chiffre d'affaires et souligne la maîtrise des coûts, mais remarque un affaiblissement du marché du travail mondial.

Randstad a également déclaré s'attendre à ce que la marge brute et les dépenses d'exploitation du prochain trimestre soient "légèrement plus élevées".

Mais, selon KBC, "les perspectives ne laissent pas entrevoir d'amélioration des volumes en octobre, et les coûts devraient augmenter au quatrième trimestre".

Tandis que la guerre commerciale mondiale et les difficultés économiques des principales économies européennes assombrissent le marché de l'emploi, les recruteurs se sont retrouvés dans une situation délicate.

Les signes de stabilisation observés précédemment se sont toutefois poursuivis, le recul en glissement annuel du chiffre d'affaires organique enregistré au cours des trimestres précédents s'étant réduit à 1,2%, contre -2,3% au deuxième trimestre.

Les résultats de Randstad donnent par ailleurs un aperçu de la santé du marché du travail aux États-Unis, le "shutdown" du gouvernement américain ayant interrompu la publication des données officielles sur l'emploi.

Le chiffre d'affaires pour l'Amérique du Nord a reculé de 1% par rapport au trimestre précédent.

