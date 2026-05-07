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Ramsay Santé voit sa rentabilité se redresser sur les neuf premiers mois de son exercice 2026
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 17:59

Le géant de l'hospitalisation privée publie des résultats sur neuf mois marqués par une amélioration notable de sa performance opérationnelle. Si le chiffre d'affaires franchit la barre des 4 milliards d'euros, le groupe alerte sur l'insuffisance des tarifs publics face à l'inflation.

A fin mars 2026, le chiffre d'affaires consolidé du groupe a progressé de 3,1% pour s'établir à 3,98 milliards d'euros ( 1,9% en données organiques). Cette dynamique a été portée par deux moteurs géographiques. La France, avec une hausse de 1,5%, malgré une grève des médecins en janvier 2026 et un effet mix défavorable (hausse de l'ambulatoire au détriment de l'hospitalisation complète). Le groupe a vu ses admissions progresser, confirmant son rôle de pilier du service public (514 000 urgences prises en charge). Dans les pays nordiques ( 6,6%), la région a bénéficié d'un effet de change favorable et d'une solide performance en Suède, soutenue par le nouveau contrat de l'hôpital St Göran débuté en janvier.

Rentabilité : le levier de la productivité

L'Ebitda sur 9 mois atteint 460,4 millions d'euros, affichant une marge de 11,6%. Au cours du dernier trimestre, l'EBITDA a progressé de 12,3%, à 176 MEUR, reflétant une bonne discipline sur les coûts. Le groupe a dû compenser plusieurs vents contraires majeurs : la fin de la garantie de financement en France (-19,4 millions d'euros) et un sous-financement public chronique.

La direction souligne que les tarifs hospitaliers ne couvrent que partiellement l'inflation des salaires médicaux et des consommables. Pour maintenir ses marges, le groupe a intensifié ses plans de performance : optimisation des achats, réduction de l'intérim et gestion fine des recrutements.

Structure financière : un désendettement amorcé

Le résultat net reste en territoire négatif à -28 millions d'euros, mais la perte a été réduite de moitié par rapport à l'an dernier (54 MEUR). Cette amélioration est le fruit de la performance opérationnelle et d'une baisse des frais financiers suite au refinancement réussi de février 2025.

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