Ramsay Santé prépare la sortie de Ramsay Health Care et réorganise sa gouvernance

Un tournant stratégique et de gouvernance se profile pour Ramsay Santé. L'actionnaire australien Ramsay Health Care Limited (RHC) a rappelé son intention de distribuer en nature sa participation de 52,79% du capital de Ramsay Santé à ses propres actionnaires.

Sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale de RHC le 24 novembre 2026 et de l'obtention des autorisations requises, cette opération devrait être finalisée le 9 décembre 2026.

L'aboutissement de cette distribution entraînera une profonde recomposition du conseil d'administration de Ramsay Santé.Cinq administrateurs nommés sur proposition de RHC (Mme Natalie Davis (Présidente), Mme Henrietta Rowe (représentant Ramsay Health Care (UK) Ltd), M. Steven Sargent, Mme Karen Penrose et M. Anthony Neilson) démissionneront de leurs mandats à compter de la réalisation effective de l'opération.

Pour piloter cette nouvelle étape, le conseil d'administration, suivant la recommandation du comité des nominations et des rémunérations, proposera la désignation de M. Frédéric Collet au poste de Président indépendant. Cette nomination reste conditionnée à son élection comme administrateur lors de l'Assemblée Générale de Ramsay Santé prévue le 4 décembre 2026, ainsi qu'à la concrétisation de la distribution.