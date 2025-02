Ramsay Santé: perte nette creusée au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 09:37









(CercleFinance.com) - Ramsay Santé publie au titre de son premier semestre 2024-25 une perte nette part du groupe creusée à 43,1 millions d'euros, contre 17,3 millions un an auparavant, avec un EBITDA stable à 284,6 millions, soit une marge en retrait de 0,6 point à 11,4%.



La marge d'EBITDA a été tirée vers le bas par la pression défavorable de l'inflation qui n'a pas été entièrement couverte par les hausses de prix dans toutes les juridictions, par la baisse des subventions, et ce, malgré les plans d'efficacité et contrôle des coûts.



Les revenus du groupe d'hospitalisation privée, revendiquant 12,6 millions de patients pris en charge, ont augmenté de 5,8% à 2,51 milliards d'euros (dont +3,7% à périmètre constant), grâce à la hausse de l'activité et centres de soins Cosem acquis en juin 2024.





Valeurs associées RAMSAY GENERALE 10,70 EUR Euronext Paris +10,54%