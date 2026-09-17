Ramsay Santé (cliniques privées) bientôt coté à la Bourse de Sydney

( AFP / PASCAL POCHARD-CASABIANCA )

Le groupe Ramsay Santé, un poids lourd des cliniques privées en France et dans les pays nordiques, devrait devenir d'ici la fin de l'année un groupe coté sur les Bourses de Sydney et de Paris, après le désengagement annoncé de sa maison mère australienne Ramsay Healthcare.

"On va démarrer avec une double cotation à Paris et à Sydney", a expliqué jeudi à des journalistes le directeur général du groupe, Pascal Roché, au démarrage d'une journée de présentation du groupe aux potentiels investisseurs.

"Nous allons passer de 1% du capital coté aujourd'hui" à la Bourse de Paris, "à grosso modo 54% du capital coté" sur les Bourses de Paris et de Sydney, a-t-il expliqué.

Le reste du capital de Ramsay Santé restera détenu par le Crédit Agricole (39,82%) et par un actionnaire indépendant, le docteur André Attia, l'un des fondateurs historiques du groupe.

L'opération reste cependant soumise à l'approbation des actionnaires de la maison mère Ramsay Healthcare, lors d'une assemblée générale en Australie le 24 novembre.

Après le feu vert, l'intégralité de la participation de Ramsay Healthcare dans Ramsay Santé sera distribuée aux actionnaires de Ramsay Healthcare, qui pourront ensuite soit les conserver soit les revendre. Pour donner de la liquidité au titre, ces actions seront cotées à la Bourse de Sydney.

Si elle est approuvée, l'opération de distribution devrait se faire "en décembre", a précisé M. Roché.

A l'avenir, le groupe Ramsay Santé qui va avoir un nouveau conseil d'administration changera probablement de nom pour entériner cette séparation, a précisé M. Roché.

Avec une capitalisation boursière de près de 1,2 milliard d'euros (valeur de l'entreprise si chaque action est valorisée au cours de Bourse), Ramsay Santé est l'un des deux poids-lourds des cliniques privées en France, avec le groupe Elsan.

Il est également un acteur majeur de l'hospitalisation en Suède.

Il emploie au total 40.000 personnes, dont environ 28.000 en France et 11.100 en Suède.

En 2025/2026, son chiffre d'affaires a progressé de 3,3 %, pour atteindre 5,4 milliards d’euros (+2,3 % à périmètre et taux de change constants). Le groupe a réduit sa perte nette à 48,3 millions d'euros, contre 54,1 millions d'euros l'exercice précédent, avec une marge opérationnelle stable à 11,9%.

Pour les années à venir, il prévoit une croissance du chiffre d’affaires de 2 à 3% l’année prochaine et ensuite environ 3% en moyenne pour les années suivantes, une progression de sa marge opérationnelle et une poursuite de son désendettement.

Il compte notamment sur sa présence dans tout le cycle de soins - soins primaires, hospitalisation, imagerie, santé mentale, soins de suite - pour proposer des parcours de soins "intégrés" particulièrement adaptés aux patients de plus en plus nombreux qui souffrent de maladies chroniques.