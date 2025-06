Ramsay GdS: nouvelle présidente du conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 15:25









(CercleFinance.com) - Le groupe d'hospitalisation privée Ramsay Générale de Santé annonce la nomination de Natalie Davis au poste de présidente du conseil d'administration, succédant ainsi à Craig McNally qui quitte cette fonction qu'il occupait depuis 2017.



Natalie Davis avait été nommée CEO de Ramsay Health Care en octobre 2024 après avoir travaillé chez Woolworths Group, pilotant d'abord la transformation client de ce groupe de distribution australien avant d'en diriger les activités néo-zélandaises.



'Son parcours remarquable, sa connaissance approfondie des secteurs du service et de la relation client, ainsi que sa vaste expérience en conduite de transformations à grande échelle, seront autant d'atouts', commente le directeur général Pascal Roché.







Valeurs associées RAMSAY GENERALE 11,2500 EUR Euronext Paris +2,27%