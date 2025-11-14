Ramsay GdS améliore son EBITDA au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 08:17
'Cette hausse de l'EBITDA est notamment due à une très bonne performance en Suède où l'ensemble des activités et notamment les centres de soins primaires ont contribué à la croissance', explique le groupe d'hospitalisation privée.
Son chiffre d'affaires a augmenté de 2,6% à 1,21 MdEUR, soutenu par la croissance du volume d'activité, l'indexation des prix en Suède, et des mouvements de change favorables. A périmètre et taux de change constants, il s'est accru de 1,9%.
