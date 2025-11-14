 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 180,83
-0,63%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ramsay GdS améliore son EBITDA au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 08:17

Ramsay Générale de Santé publie un EBITDA pour son 1er trimestre clos 2024-25 en croissance de 6,5%, pour atteindre 112 millions d'euros, malgré la fin de la garantie de financement en France, qui impacte l'enveloppe de subventions.

'Cette hausse de l'EBITDA est notamment due à une très bonne performance en Suède où l'ensemble des activités et notamment les centres de soins primaires ont contribué à la croissance', explique le groupe d'hospitalisation privée.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 2,6% à 1,21 MdEUR, soutenu par la croissance du volume d'activité, l'indexation des prix en Suède, et des mouvements de change favorables. A périmètre et taux de change constants, il s'est accru de 1,9%.

Valeurs associées

RAMSAY GENERALE
8,9200 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des personnes font leurs courses à Paris
    France: L'inflation IPCH revue à la baisse en octobre à 0,8%, selon l'Insee
    information fournie par Reuters 14.11.2025 08:49 

    L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré à 0,8% sur un an en octobre, moins que prévu initialement, selon les données définitives publiées vendredi par l'Insee. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 14.11.2025 08:47 

    (Actualisé avec Rubis, Siemens Energy, Pluxee) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  • vallourec 2 (Crédit: / Crédit Vallourec)
    Vallourec accroit son RBE trimestriel en rythme séquentiel
    information fournie par Zonebourse 14.11.2025 08:45 

    Vallourec publie un RBE (résultat brut d'exploitation) groupe de 210 millions d'euros au titre du 3e trimestre 2025, en hausse de 12% par rapport au trimestre précédent, en ligne avec le milieu de la fourchette prévisionnelle communiquée. Sur son principal segment ... Lire la suite

  • Un cimetière de bateaux à Port-Saint-Louis-du-Rhône, aux portes de la Camargue dans les Bouches-du-Rhône, le 7 novembre 2025 ( AFP / Christophe SIMON )
    Un "Emmaüs de la mer" à la recherche de trésors recyclables dans les cimetières de bateaux
    information fournie par AFP 14.11.2025 08:36 

    Aux portes de la Camargue, des dizaines de coques percées, recouvertes de lichen, gisent sur un terrain vague au fond d'un port. Un cimetière de bateaux devenu le terrain de jeu d'une association qui recycle des pièces de navires de plaisance voués à la casse. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank