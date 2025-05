Ramsay: CA de 3 889 ME sur neuf mois (+5,1%) information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 18:20









(CercleFinance.com) - Le groupe Ramsay Santé a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 3 889 ME pour la période de neuf mois se terminant le 31 mars 2025, en croissance de 5,1 % en données publiées. Corrigée des variations de périmètre et à taux de change constant, la croissance organique du chiffre d'affaires est de 3,2 %.



Le chiffre d'affaires de la France a augmenté de 6,6 %, y compris la contribution des 12 centres de soins primaires Cosem repris par Ramsay Santé en juin 2024.



L'EBITDA est quasiment stable à 441 ME pour la période de neuf mois se terminant le 31 mars 2025, en baisse de -0,8 % ou -3,6 ME par rapport à la période correspondante précédente.



Le cash-flow opérationnel est de 282 ME (en baisse de 50 ME par rapport à l'année dernière). La dette financière nette publiée au 31 mars 2025 s'élève à 3 859 ME, dont 1 934 ME de dette nette retraitée (c'est-à-dire retraitée de l'impact IFRS16 sur les loyers opérationnels ou non financiers).





