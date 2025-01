Ramify lance Ramify Crypto

(AOF) - Ramify, l’alternative à la banque privée, présente Ramify Crypto. Il s'agit d'une solution conçue pour permettre aux investisseurs d’intégrer les cryptomonnaies dans leurs portefeuilles avec une approche institutionnelle, en tirant parti du potentiel de diversification et de rendement des actifs numériques. Ramify Crypto repose sur une méthodologie qui privilégie la stabilité et la solidité des actifs sélectionnés. L'offre se concentre exclusivement sur le bitcoin (BTC) et l'Ethereum (ETH), les deux cryptomonnaies les plus robustes et reconnues du marché.

Cette stratégie vise à proposer une exposition réfléchie aux cryptomonnaies et à permettre une intégration mesurée de celles-ci dans un portefeuille diversifié.

Disponible à partir de 500 euros, Ramify Crypto s'adapte ainsi à une large gamme de profils d'investisseurs. Ces derniers peuvent choisir entre une gestion libre de leurs actifs ou déléguer leur investissement via la stratégie pilotée Crypto Core de Ramify, qui combine expertise et rigueur dans la sélection et l'allocation des cryptomonnaies.

Enfin, dans l'objectif de garantir un équilibre optimal, Ramify recommande de limiter l'exposition en cryptomonnaies à 5% maximum du portefeuille global. Cette allocation, conforme aux pratiques des investisseurs institutionnels, permet de tirer parti du potentiel de croissance des crypto-actifs tout en préservant la stabilité et la sécurité du patrimoine.

Pionnière dans les échanges d'actifs numériques, la plateforme Bitstamp a été choisie comme partenaire de confiance pour permettre aux clients de Ramify d'investir dans les cryptomonnaies.