Ramify et Nelia Titres lancent la première plateforme 100% digitale de valorisation de trésorerie

(Zonebourse.com) - Ramify (alternative digitale à la banque privée) et Nelia Titres (filiale du groupe DLPK spécialisée dans les solutions d'investissement) annoncent le lancement de la toute première offre de compte-titres dédiée aux personnes morales 100% digitale. Accessible dès 50 000 euros, cette solution innovante permet aux entreprises et holdings patrimoniales de diversifier leur trésorerie grâce à un large univers d'investissement, des ETF aux marchés privés, avec des perspectives de rendement pouvant atteindre jusqu'à cinq fois supérieurs aux taux actuels des comptes à terme.

C'est en partant d'un constat que Ramify et Nelia Titres ont développé une offre inédite spécifiquement conçue pour les personnes morales : sociétés opérationnelles, holdings patrimoniales, professions libérales et associations, souhaitant optimiser la gestion de leur trésorerie tout en conservant une approche adaptée à leurs contraintes de liquidité et de maîtrise du risque.

Le constat est le suivant : de nombreuses entreprises choisissent aujourd'hui de conserver une partie de leur trésorerie plutôt que de procéder à des distributions de dividendes fortement fiscalisées. Faute de solutions d'investissement adaptées aux personnes morales, cette épargne reste souvent placée sur des supports monétaires ou des comptes à termes rémunérés autour de 2% par an. Si ces supports répondent à un besoin de sécurité et de disponibilité, ils limitent le potentiel de valorisation du capital.

Ce partenariat articule deux savoir-faire distincts et complémentaires. Ramify apporte son expertise en conseil patrimonial et en construction d'allocations, avec une approche fondée sur la structuration des horizons d'investissement, la prévisibilité des flux financiers et l'optimisation du couple rendement-risque. Nelia Titres, en tant que prestataire de services d'investissement agréé, assure quant à elle la tenue de compte-conservation et l'exécution des opérations.

Les personnes morales bénéficient d'un accompagnement personnalisé, d'allocations adaptées à leurs objectifs patrimoniaux et d'une tarification dégressive selon les encours investis, sans frais d'entrée. Cette approche leur permet d'accéder à un univers d'investissement diversifié, incluant notamment des stratégies de marchés privés sélectionnées par les équipes de Ramify auprès de gestionnaires internationaux de référence tels qu'Apollo, EQT ou encore le X Fund, développé par Valhyr Capital.

Cette diversification permet d'envisager, selon les allocations retenues et le niveau de risque accepté, des objectifs de performance pouvant atteindre 10% par an (soit jusqu'à 5 fois plus que les taux actuels des comptes à terme), tout en conservant une approche structurée et adaptée aux contraintes des personnes morales.

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