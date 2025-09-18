 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ramaco Resources progresse alors que Jefferies relève son estimation de prix pour le projet d'expansion de la mine Brook
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 18:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions du mineur de charbon Ramaco Resources METC.O augmentent de 21 % à 31,62 $

** Jefferies augmente l'objectif de prix sur METC de 27 $ à 45 $ et réitère sa notation "achat"

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de ~73 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société prévoit d'augmenter la taille de son projet Brook Mine et d'accroître la production de métaux des terres rares et de minéraux critiques

** La maison de courtage voit un "potentiel de valeur massif" dans le projet de la mine Brook

** "La mine Brook a clairement le potentiel d'être un actif très précieux pour Ramaco, et la valeur potentielle de ce projet n'est pas entièrement reflétée dans le prix de l'action Ramaco" - Jefferies

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~209 % depuis le début de l'année

