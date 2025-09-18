Ramaco Resources progresse alors que Jefferies relève son estimation de prix pour le projet d'expansion de la mine Brook

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions du mineur de charbon Ramaco Resources METC.O augmentent de 21 % à 31,62 $

** Jefferies augmente l'objectif de prix sur METC de 27 $ à 45 $ et réitère sa notation "achat"

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de ~73 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société prévoit d'augmenter la taille de son projet Brook Mine et d'accroître la production de métaux des terres rares et de minéraux critiques

** La maison de courtage voit un "potentiel de valeur massif" dans le projet de la mine Brook

** "La mine Brook a clairement le potentiel d'être un actif très précieux pour Ramaco, et la valeur potentielle de ce projet n'est pas entièrement reflétée dans le prix de l'action Ramaco" - Jefferies

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~209 % depuis le début de l'année