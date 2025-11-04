Ramaco Resources chute après avoir dévoilé une offre d'obligations convertibles de 300 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre -

** Les actions de Ramaco Resources METC.O ont baissé de 10,1 % dans les échanges prolongés à 23,90 $ alors qu'elles cherchent à lever des capitaux

** METC, basée à Lexington, Kentucky, annonce () une offre d'obligations convertibles (OC) de 300 millions de dollars à six ans

** Elle a l'

Morgan Stanley ont l'intention d'offrir des actions METC pour faciliter les opérations de couverture du delta

** Au 27 octobre, METC avait environ 55,2 millions et 10,8 millions d'actions de classe A et de classe B en circulation, respectivement, selon le dépôt ()

** Les actions de METC ont terminé mardi en baisse de 4,6 % à 26,59 $, mais en hausse de 165 % depuis le début de l'année

** 6 des 7 analystes considèrent METC comme "strong buy" ou "buy", 1 comme "hold", et leur PT médian est de 43$