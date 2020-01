RAM AI recrute un " data scientist "

(NEWSManagers.com) - RAM Active Investments, société de gestion systématique basée à Genève, a recruté Tian Guo en tant que data scientist senior, spécialiste du Traitement naturel du langage (NLP).

Tian Guo vient de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), où il a été post-doctorant de 2017 à 2019. A ce poste, il a travaillé sur le deep learning interprétable, le traitement naturel du langage, l' apprentissage automatique, l' apprentissage multi-tâches et l' apprentissage par transfert. Avant cela, il a été assistant de recherche doctorale de 2015 à 2017 à l' Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), où ses recherches portaient sur les réseaux neuronaux liés aux données temporelles, l' exploration des flux de données en continu et l' apprentissage machine distribué. En 2015, Tian Guo a accompagné NEC Laboratories Europe dans le cadre du Network Data Analytics Research Group. Diplômé de l' Université Jiao Tong de Shanghai (SJTU) et de l' Université de Sciences et Technologies de Chine orientale (ECUST), Tian Guo détient un doctorat informatique de l' EPFL.