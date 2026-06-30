Ralph Lauren séduit les fans inconditionnels chinois en leur vendant le “rêve américain”… au juste prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Ralph Lauren a annoncé une hausse de 50% de son chiffre d'affaires en Chine au cours du dernier trimestre

* L'entreprise exploite environ 250 boutiques en Chine

* Selon les analystes, les consommateurs se sont détournés du luxe haut de gamme au profit de marques offrant un meilleur rapport qualité-prix

* Les dirigeants affirment que cette dynamique en Chine reflète une refonte de la marque menée depuis plusieurs années, et non un simple rebond à court terme

par Casey Hall

Le collectionneur Xiao Neng affirme avoir dépensé au moins 1 million de dollars en vêtements Ralph Lauren RL.N au cours des quatre ou cinq dernières années, se constituant une garde-robe si vaste qu’il en revend désormais certaines pièces dans deux boutiques vintage qu’il a ouvertes dans le centre-ville de Shanghai.

Ce jeune homme de 23 ans fait partie d’un groupe croissant de super-fans chinois qui contribuent à alimenter la renaissance de la marque américaine, laquelle a enregistré une hausse de 50% de ses ventes dans le pays au dernier trimestre, alors même que le marché du luxe dans son ensemble reste freiné par une faible confiance des consommateurs, un ralentissement prolongé du marché immobilier et des inquiétudes concernant l’emploi et la croissance des revenus. Selon Bain, le secteur chinois du luxe “se redresse lentement ” en 2026, après plusieurs années de contraction et de stagnation des ventes.

“Ralph Lauren, à travers ses vêtements, offre aux gens un moyen de réaliser ce rêve américain”, a déclaré M. Neng. “Ce qu’il crée, ce sont des vêtements imprégnés de l’esprit du rêve américain.” Il a ajouté que le rêve américain n’était pas l’apanage des Américains; il s’agit d’un mode de vie auquel aspirent les consommateurs chinois.

La récente vigueur de l’entreprise en Chine, où elle compte environ 250 boutiques, est le fruit d’une refonte menée sur plusieurs années plutôt que d’un rebond à court terme, affirment les dirigeants et les analystes. Le directeur général, Patrice Louvet, a déclaré lors d’une conférence téléphonique post-résultats le mois dernier que ces progrès n’étaient “pas ponctuels”, mais résultaient d’années de travail visant à renforcer le positionnement de la marque et sa pertinence locale.

“Nous ne sommes pas en Chine uniquement pour réussir cette année, mais pour réussir au cours des 10 et 20 prochaines années, et nous assurer que nous posons les bonnes bases pour le long terme”, a-t-il ajouté. Ralph Lauren n’a pas souhaité faire d’autres commentaires à ce sujet.

“ELLES OFFRENT UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX”

La stratégie de repositionnement de la marque Ralph Lauren a coïncidé avec une évolution du comportement des consommateurs chinois, qui se détournent du luxe ultra-haut de gamme au profit de marques considérées comme offrant un meilleur rapport qualité-prix.

La politique tarifaire de Ralph Lauren se situe en dessous de celle des maisons de luxe européennes, dont beaucoup ont imposé de fortes hausses de prix ces dernières années. Selon les chiffres de Bernstein, les marques de luxe dans leur ensemble ont augmenté leurs prix de 36% entre 2020 et 2023, sous l’impulsion d’acteurs de premier plan tels que Chanel et les marques du groupe LVMH — LVMH.PA , Dior et Louis Vuitton.

Les robes vendues dans les boutiques Ralph Lauren en Chine coûtent généralement quelques milliers de yuans, tandis que les chemises sont souvent proposées à moins de 2.000 yuans (294,24 $), contre plus de 20.000 yuans pour les robes et plus de 6.000 yuans pour les chemises chez des marques comme Dior.

“Un autre avantage réside dans leur excellent rapport qualité-prix”, a déclaré M. Neng. “Le positionnement et le style de la marque sont très haut de gamme, ce qui signifie que l’on obtient un article de grande qualité à un prix plus abordable.”

Selon Jacques Roizen, cofondateur de Foresight Performance Partners, une société basée à Shanghai, une grande partie des acheteurs chinois de produits de luxe s’est détournée des marques haut de gamme à mesure que la confiance s’affaiblissait.

“Elle jette un œil à Hermès et à d’autres marques similaires, et se dit que cela dépasse ses besoins”, explique-t-il. “La proposition de valeur ne correspond pas à sa confiance actuelle dans l’économie. Et on constate que des marques comme Coach et Ralph Lauren s’en sortent très, très bien en conséquence.”

M. Roizen a déclaré que les récentes performances de la marque reflétaient à la fois cette évolution et des années de changements stratégiques.

“On ne surpasse pas le marché de 50% par simple coup de chance”, a-t-il déclaré. “Ils ont pris beaucoup de bonnes décisions.”

Parmi ces changements figurait l’abandon des remises importantes.

“Ils ont cessé d’être, avant tout, une marque qui générait des revenus grâce aux remises lors des festivals de shopping et tout ce genre de choses”, a ajouté M. Roizen.

L’entreprise a également investi massivement dans la modernisation de ses magasins et dans le marketing, tout en adoptant une stratégie ville par ville qui concentre les ressources sur des marchés urbains clés comme Shanghai, Pékin et Chengdu afin de renforcer l’engagement client plutôt que de se développer de manière uniforme à l’échelle nationale, a déclaré Yann Bozec, ancien président de la région APAC chez Tapestry ( TPR.N , propriétaire de Coach) et fondateur du cabinet de conseil YB Stratis.

“En matière de dépenses publicitaires, de magasins, d’événements et de marketing numérique ciblé, c’est dans ces villes qu’ils agiront”, a-t-il déclaré. “C’est une stratégie judicieuse que de se concentrer très fortement sur certaines villes où ils peuvent atteindre la portée et la fréquence dont ils ont besoin pour marquer les esprits.”

(1 dollar = 6,7971 yuans)