Ralph Lauren relève ses prévisions de recettes annuelles en raison de la bonne tenue de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ralph Lauren RL.N a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel après avoir dépassé les estimations trimestrielles jeudi, grâce à la résistance de la demande pour ses chemises Polo à prix élevé et ses pulls en coton tricoté par câble, dans un contexte d'incertitude économique croissante.

Le propriétaire de plusieurs marques de vêtements et d'accessoires haut de gamme enregistre de fortes ventes dans l'ensemble de son portefeuille malgré l'augmentation des prix de certains produits, car il bénéficie de la fidélitéde sa clientèle aisée.

Les investissements, l'innovation et les efforts de marketing de Ralph Lauren l'ont également aidé à séduire les jeunes acheteurs, qui sont souvent à larecherche de styles frais et branchés.

La société s'attend désormais à ce que son chiffre d'affaires annuel augmente de 5 % à 7 % à taux de change constant, alors qu'elle prévoyait auparavant un taux de croissance à un chiffre faible ou moyen.

La société a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 2,01 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 1,89 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 1 % dans les échanges avant bourse.