Ralph Lauren en baisse avant la journée des investisseurs
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 16:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** L'action de Ralph Lauren RL.N en baisse de 2,3 % à 308,54 $ avant la journée des investisseurs

** La société réitère ses prévisions annuelles, prévoit que le chiffre d'affaires augmentera à un taux de croissance annuel moyen à un chiffre et que la marge d'exploitation augmentera de 100 à 150 points de base au cours des trois prochaines années

** "Les attentes étaient peut-être élevées" - Michael Gunther, analyste chez Consumer Edge ** "Les fêtes de fin d'année sont un moment privilégié pour le positionnement 'luxe accessible' de Ralph Lauren, mais le trafic généré par les remises saisonnières pourrait se faire au détriment de la rentabilité. Et je pense que c'est ce compromis que les investisseurs intègrent dans l'action en ce moment" - Suzy Davidkhanian, eMarketer

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a augmenté de 33,7 % depuis le début de l'année et a atteint un record de 321,77 $ au début du mois

