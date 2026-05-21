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Ralph Lauren dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 14:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ralph Lauren RL.N a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, grâce à la demande soutenue des clients aisés pour ses polos haut de gamme et ses pulls en coton à mailles torsadées.

La société a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 1,98 milliard de dollars, contre une estimation des analystes de 1,85 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

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