Ralph Lauren dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

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Ralph Lauren RL.N a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, grâce à la demande soutenue des clients aisés pour ses polos haut de gamme et ses pulls en coton à mailles torsadées.

La société a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 1,98 milliard de dollars, contre une estimation des analystes de 1,85 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.