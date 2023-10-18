 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
OCT 23 CAC 40 Index (10x)
6 966.50
-0.96%
  2. Aide
    2. Espace Client
  2. Aide
    2. Espace Client
OCT 23 CAC 40 Index (10x)
6 966.50
-0.96%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120
  • Accueil
  • Bourse
  • Actualités
  • Rallye prend acte des conditions de la restructuration de Casino et de sa perte de contrôle du groupe

Rallye prend acte des conditions de la restructuration de Casino et de sa perte de contrôle du groupe
information fournie par Reuters18/10/2023 à 18:32

Casino Guichard Perrachon SA

CASP.PA :

* RESTRUCTURATION FINANCIÈRE DE CASINO

* LE CA DE RALLYE RÉUNI CE JOUR A PRIS CONNAISSANCE DES TERMES DÉTAILLÉS DE LOCK-UP CONCLU PAR CASINO LE 5 OCTOBRE 2023 RELATIVEMENT À SA RESTRUCTURATION FINANCIÈRE

* PREND ACTE DES TERMES DE LA RESTRUCTURATION FINANCIÈRE DE CASINO ET NOTAMMENT DE L'APPORT EN FONDS PROPRES DU CONSORTIUM ET DE CERTAINS CRÉANCIERS

* PREND ACTE DES TERMES DE LA RESTRUCTURATION FINANCIÈRE DE CASINO ET NOTAMMENT DE LA CAPITALISATION DE L'INTÉGRALITÉ DE LA DETTE NON-SÉCURISÉE DU GROUPE ET DE LA CAPITALISATION D'UNE PARTIE DE SA DETTE SÉCURISÉE

* PREND ACTE DES TERMES DE LA RESTRUCTURATION FINANCIÈRE DE CASINO ET NOTAMMENT DE LA DILUTION MASSIVE DES ACTIONNAIRES DE CASINO QUI EN RÉSULTERAIT AVEC, CORRÉLATIVEMENT, LA PERTE DU CONTRÔLE DE CASINO PAR RALLYE

* RALLYE ENTEND PRÉSERVER SON PRINCIPAL ACTIF CONFORMÉMENT À SON INTÉRÊT SOCIAL ET APPORTER SON SOUTIEN, EN SA QUALITÉ D'ACTIONNAIRE DE CONTRÔLE

* LA CONCILIATION OUVERTE LE 19 MAI 2023 AU BÉNÉFICE DE RALLYE ARRIVE À EXPIRATION LE 19 OCTOBRE 2023 ET RALLYE CONTINUE D'ÊTRE SOUMISE AUX ENGAGEMENTS DE SON PLAN DE SAUVEGARDE

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

CASINO GUICHARD PERRACHON
Euronext Paris +2.18%
FONCIERE EURIS
Euronext Paris -40.00%
FINATIS
Euronext Paris 0.00%
RALLYE
Euronext Paris +1.33%
© 2023 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank