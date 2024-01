Rallye de fin d’année : de belles performances pour les actions et obligations

Le dynamisme de la fin d'année, dû à la baisse de l'inflation et au changement d'attitude des banques centrales, a stimulé les marchés. Nous sommes attentifs à la spéculation et maintenons une approche défensive, en lien avec nos convictions à long terme concernant les titres de qualité, les marchés émergents et la diversification.

4 thèmes à surveiller au cours de ce mois :

Les obligations contribuent à la diversification des portefeuilles

Obligations d'entreprises : chercher l'équilibre

Explorer les marchés émergents et être sélectif

Actions : il est trop tôt pour sabrer le champagne

