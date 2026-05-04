Rallybio s'envole alors qu'UCB s'engage dans une opération de 2,2 milliards de dollars pour racheter Candid

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mai - ** L'action Rallybio RLYB.O s'envole de 34,9 % à 12,69 $ avant l'ouverture

** UCB UCB.BR a annoncé dimanche son intention d'acquérir la société privée Candid Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 2,2 milliards de dollars afin de renforcer son portefeuille de produits en immunologie

** En mars , Rallybio a annoncé qu'elle fusionnerait avec Candid, la société issue de la fusion conservant le nom de Candid et étant cotée sous le symbole CDRX

** Dans le cadre de cet accord, les actionnaires de Rallybio détiendraient environ 3,65 % de la société issue de la fusion, tandis que ceux de Candid en détiendraient environ 96,35 %

** Avant que l'accord Rallybio-Candid ne puisse être finalisé mi-2026, UCB est intervenue pour acquérir Candid

** « Nous considérons que l'acquisition proposée de Candid s'inscrit parfaitement dans la stratégie de la division immunologie d'UCB » - Analyste de J.P. Morgan

** À la clôture d'hier, RLYB affichait une hausse de 71 % depuis le début de l'année