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Rallybio s'envole alors qu'UCB s'engage dans une opération de 2,2 milliards de dollars pour racheter Candid
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 12:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mai - ** L'action Rallybio RLYB.O s'envole de 34,9 % à 12,69 $ avant l'ouverture

** UCB UCB.BR a annoncé dimanche son intention d'acquérir la société privée Candid Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 2,2 milliards de dollars afin de renforcer son portefeuille de produits en immunologie

** En mars , Rallybio a annoncé qu'elle fusionnerait avec Candid, la société issue de la fusion conservant le nom de Candid et étant cotée sous le symbole CDRX

** Dans le cadre de cet accord, les actionnaires de Rallybio détiendraient environ 3,65 % de la société issue de la fusion, tandis que ceux de Candid en détiendraient environ 96,35 %

** Avant que l'accord Rallybio-Candid ne puisse être finalisé mi-2026, UCB est intervenue pour acquérir Candid

** « Nous considérons que l'acquisition proposée de Candid s'inscrit parfaitement dans la stratégie de la division immunologie d'UCB » - Analyste de J.P. Morgan

** À la clôture d'hier, RLYB affichait une hausse de 71 % depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

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RALLYBIO
9,4100 USD NASDAQ +4,79%
UCB
226,7000 EUR Euronext Bruxelles -1,95%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/05/2026 à 12:10:21.

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