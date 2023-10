Ralentissement logique et temporaire de la croissance, objectifs annuels confirmés

Publication du chiffre d’affaires T3 2023

Après avoir publié un chiffre d’affaires S1 2023 en forte croissance (380,7 M€, +33%), SES-imagotag connait un petit ralentissement et communique un CA T3 de 182,5 M€, en progression presque flat (+0,4%). Les revenus 9M du groupe ressortent par conséquent à 563,2 M€, soit une hausse toujours substantielle de +20,4%. La société maintient par ailleurs sa guidance 2023 (CA 800 M€ avec accroissement – non quantifié – de la rentabilité) et s’attend à un T4 de très bonne facture (>240 M€, soit une croissance implicite de près de +60%).

Perspectives et estimations

Nous estimons que le trimestre réalisé par le groupe est tout à fait honnête étant donné la dureté de la conjoncture et les effets techniques, d’autant que le T4 est attendu en très forte croissance (+59% à minimum 240 M€) , notamment aux US, où les plannings de livraisons sont concentrés sur la fin d’année. Nous maintenons ainsi nos estimations de CA 2023e (803,8 M€ vs 801,9 M€ précédemment) très légèrement au dessus de la guidance du groupe (800 M€) et attendons à présent un EBITDA de 100,4 M€ (marge 12,5%, +300 bps) vs 100,4 M€ précédemment (marge 12,8%).

Recommandation

Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et confirmons notre objectif de cours de 180 €, objectif qui offre un potentiel substantiel.