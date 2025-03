Ralentissement des ouvertures de sites industriels en France en 2024

(AOF) - Après deux années de réindustrialisation forte (2022-2023), le Baromètre industriel de l’État recense 89 ouvertures nettes de sites, un ralentissement attendu dans la continuité du premier semestre. Bercy souligne que l'industrie verte " continue de porter l'effort de réindustrialisation en cohérence avec la politique économique menée ": ce secteur " constitue un tiers des ouvertures nettes nationales en 2024 ".

Une implantation industrielle sur deux dans ce domaine concerne " la chaîne de valeur des technologies de production d'énergie décarbonée": batteries, photovoltaïque, pompes à chaleur, éolien, hydrogène ".

Inversement les secteurs les plus énergo-intensifs, comme la plasturgie , la mécanique et le transport, " se contractent nettement " et représentent " la majorité des fermetures ou réductions significatives d'usines ". " La filière automobile confrontée à des défis structurels majeurs poursuit une décrue comme observé et anticipé depuis le premier semestre ", conclut la DGE.