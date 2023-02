Ralentissement des hausses de taux de la Fed

Les dernières décisions de la Fed

Tout ce qu'il faut savoir des dernières décisions de la Fed.

Le Comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed s'est réuni les 31 janvier et 1er février et a décidé d'augmenter le taux des Fed funds de 25 points de base (pbs) pour le porter dans une fourchette comprise entre 4,50 et 4,75%. Cette hausse n'a pas modifié nos attentes quant au taux terminal de la Fed à 5,25%.

Le Comité a décidé de ralentir le rythme des nouvelles augmentations à 25 pbs, car les prochaines hausses seront désormais une question d'ajustements finaux.

La banque centrale américaine pourrait approcher de la fin de son cycle de hausse et les marchés commencent à se demander quand les taux seront réduits et quand l'inflation reviendra à 2%.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a répété qu'il fallait encore un peu de temps et qu'il serait difficile de faire baisser sensiblement l'inflation sans provoquer un fort ralentissement économique.

Toutefois, M. Powell a également ajouté que la croissance américaine devrait rester modérée mais positive, en raison de l'amélioration des perspectives de croissance mondiale, et il n'était pas particulièrement préoccupé par l'assouplissement des conditions financières.

Le FOMC mettra à jour ses prévisions en mars, mais M. Powell ne s'attend pas à une baisse des taux cette année. Il a toutefois ajouté que « si nous constatons que l'inflation diminue beaucoup plus rapidement qu'anticipé, cela aura évidemment une influence sur notre politique ».

Source : Amundi Institute, FOMC Meeting: Five takeaways, 3 février 2023