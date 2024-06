Ralentissement de l'inflation américaine

Amundi

Maintien des taux directeurs de la Fed, amélioration de la confiance des investisseurs en zone euro, une croissance japonaise toujours faible… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

En mai, l'IPC américain s'est révélé inférieur aux attentes. Les prix ont augmenté de 3,3 % (en glissement annuel), soit un ralentissement par rapport au mois d'avril.

En outre, l'IPC de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, a atteint son niveau le plus bas depuis plus de trois ans. Les chiffres relatifs aux prix des services et des biens indiquent un ralentissement de l'inflation après une série de données peu encourageantes en début d'année.

Bien que cela puisse inciter la Fed à réduire ses taux directeurs, elle a indiqué qu'elle aurait besoin de plus de signes d'une baisse durable de l'inflation vers son objectif de 2 % avant de réduire ses taux. Les chiffres globaux de l'inflation sont en ligne avec notre anticipation d'une baisse progressive des pressions sur les prix. Cela pourrait être favorable à certaines obligations d'État et pour les obligations d'entreprises de qualité.

