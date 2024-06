Rainforest Alliance et Mirova dévoilent un partenariat stratégique

(AOF) - Rainforest Alliance, organisation internationale à but non lucratif qui se consacre à la protection de la nature et à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural, et Mirova, filiale de Natixis Investment Managers, ont signé un partenariat stratégique visant à promouvoir l'agriculture régénérative et la gestion durable des terres à l’échelle mondiale. Ensemble, elles visent à développer l'offre de solutions locales fondées sur la nature, qui auront des effets bénéfiques sur le climat, la biodiversité et les communautés locales.

En s'appuyant sur la seconde stratégie d'investissement dédiée à la gestion durable des terres de Mirova, qui ambitionne de lever 350 millions d'euros, les deux acteurs lanceront des projets ciblés d'investissement à impact en Afrique, en Amérique latine et en Asie.

Ce partenariat trouve son origine dans un engagement mutuel à promouvoir la durabilité dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture, de la conservation de la biodiversité et de la résilience climatique.