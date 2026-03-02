 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RadNet en hausse après l'acquisition de la société française d'IA en radiologie Gleamer
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 12:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les actions de l'opérateur de centres de radiologie RadNet RDNT.O augmentent de 3 % à 71,91 $ avant la mise sur le marché

** Le géant américain de l'imagerie déclare qu'il achète la société française d'IA en radiologie Gleamer dans le cadre d'une transaction en espèces évaluée à 230 millions d'euros (270 millions de dollars)

** L'opération fait de l'unité DeepHealth de la société le plus grand fournisseur mondial d'outils d'IA en radiologie clinique, desservant plus de 2 700 clients dans plus de 50 pays - RDNT

** Gleamer, fondée en 2017, prévoit 30 millions de dollars de revenus récurrents annuels en 2026; son IA couvre 25+ utilisations cliniques, selon RDNT

** La société affirme que la technologie de Gleamer contribuera à atténuer les pénuries de radiologues et à réaliser des gains d'efficacité et des économies de coûts d'ici le troisième trimestre 2026

** Les deux sociétés présenteront leur pipeline combiné au Congrès européen de radiologie à Vienne cette semaine - RDNT

** Les actions ont augmenté de ~2% en 2025

(1 $ = 0,8519 euro)

Valeurs associées

RADNET
69,8100 USD NASDAQ -3,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée s'élève à Deir Seryan, dans le sud du Liban, après une frappe israélienne le 2 mars 2026 ( AFP / Rabih DAHER )
    Le Moyen-Orient s'embrase, du Liban au Golfe
    information fournie par AFP 02.03.2026 12:31 

    Frappes d'Israël au Liban en riposte de tirs du Hezbollah, salves de missiles iraniens tous azimuts, raffinerie et pétrolier touchés dans le Golfe: le Moyen-Orient s'embrase deux jours après le lancement d'une attaque israélo-américaine sans précédent contre l'Iran. ... Lire la suite

  • VICAT : La tendance baissière peut reprendre
    VICAT : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.03.2026 12:26 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • WAVESTONE : Attendre un test du support
    WAVESTONE : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 02.03.2026 12:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • COVIVIO HOTELS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    COVIVIO HOTELS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 02.03.2026 12:18 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank