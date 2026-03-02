RadNet en hausse après l'acquisition de la société française d'IA en radiologie Gleamer

2 mars - ** Les actions de l'opérateur de centres de radiologie RadNet RDNT.O augmentent de 3 % à 71,91 $ avant la mise sur le marché

** Le géant américain de l'imagerie déclare qu'il achète la société française d'IA en radiologie Gleamer dans le cadre d'une transaction en espèces évaluée à 230 millions d'euros (270 millions de dollars)

** L'opération fait de l'unité DeepHealth de la société le plus grand fournisseur mondial d'outils d'IA en radiologie clinique, desservant plus de 2 700 clients dans plus de 50 pays - RDNT

** Gleamer, fondée en 2017, prévoit 30 millions de dollars de revenus récurrents annuels en 2026; son IA couvre 25+ utilisations cliniques, selon RDNT

** La société affirme que la technologie de Gleamer contribuera à atténuer les pénuries de radiologues et à réaliser des gains d'efficacité et des économies de coûts d'ici le troisième trimestre 2026

** Les deux sociétés présenteront leur pipeline combiné au Congrès européen de radiologie à Vienne cette semaine - RDNT

** Les actions ont augmenté de ~2% en 2025

(1 $ = 0,8519 euro)