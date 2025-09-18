 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Radian rachète l'entreprise britannique Inigo pour 1,7 milliard de dollars, les actions augmentent
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 14:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions du fournisseur d'assurance hypothécaire Radian Group RDN.N ont augmenté de 6,71% à 37,06 dollars après que la société ait déclaré qu'elle achèterait le syndicat Lloyd's Inigo pour 1,7 milliard de dollars

** L'expansion de la société sur le marché spécialisé du Royaume-Uni fait suite à un examen stratégique visant à diversifier ses activités au-delà de ses offres traditionnelles d'assurance hypothécaire

** L'opération, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2026, valorise Inigo à 1,5 fois ses capitaux propres projetés à la fin de 2025

** À la dernière clôture, RDN a progressé de 9,5 % depuis le début de l'année

