Radian rachète l'entreprise britannique Inigo pour 1,7 milliard de dollars, les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions du fournisseur d'assurance hypothécaire Radian Group RDN.N ont augmenté de 6,71% à 37,06 dollars après que la société ait déclaré qu'elle achèterait le syndicat Lloyd's Inigo pour 1,7 milliard de dollars

** L'expansion de la société sur le marché spécialisé du Royaume-Uni fait suite à un examen stratégique visant à diversifier ses activités au-delà de ses offres traditionnelles d'assurance hypothécaire

** L'opération, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2026, valorise Inigo à 1,5 fois ses capitaux propres projetés à la fin de 2025

** À la dernière clôture, RDN a progressé de 9,5 % depuis le début de l'année