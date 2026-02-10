France: Coup d'envoi du chantier d'une 4e gigafactory malgré un marché incertain

L'inauguration d'une gigafactory dans le nord de la France

ProLogium a donné mardi le coup d'envoi officiel du chantier de son usine de batteries à Dunkerque (Nord), dotant ‍la France d'une quatrième gigafactory malgré les incertitudes entourant toujours la vitesse de décollage du marché des véhicules électriques.

Stellantis a annoncé vendredi dernier, au prix de charges exceptionnelles ‌massives, une révision à la baisse de ses ambitions 100% électriques, tandis que le fabricant de batteries ACC a annoncé le lendemain l'abandon de deux ​projets de gigafactories en Allemagne et en Italie.

"Nous proposons une technologie différente, ⁠une solution de batterie différente", a dit à Reuters Vincent Yang, fondateur et PDG du groupe taïwanais ProLogium Technology.

Contrairement aux batteries lithium-ion ⁠dites liquides sortant des trois ‍autres gigafactories françaises - ACC à Douvrin, AESC Envision à Douai ⁠et Verkor à Dunkerque - les batteries céramiques au lithium de ProLogium utilisent un électrolyte solide.

Plus facile à industrialiser, cette technologie offre aussi une densité énergétique plus élevée, ​permettant de réduire le poids et le coût de la batterie et de répondre pour de bon, selon Vincent Yang, aux inquiétudes des automobilistes sur le prix et ⁠l'autonomie des véhicules non-thermiques.

"Et nous ne nous concentrons pas seulement sur ​les voitures électriques, mais avons aussi en tête d'autres marchés ​émergents, parmi lesquelles l'aérospatiale ​et les robots", a poursuivi le PDG de ProLogium.

Si de nombreux projets de batteries ​solides sont en cours de développement ⁠aux quatre coins du monde, la perspective de voir cette technologie concurrencer l'ultra-dominant lithium-ion liquide avec une production de masse n'est pas envisagée avant l'horizon 2030.

La production de la gigafactory de ProLogium doit commencer en 2028 à hauteur de 0,8 GWh, avec une ‌montée prudente en capacité en 2029 pour atteindre 4GWh en 2030 et 12 GWh en 2032. Le groupe a indiqué dans un communiqué avoir également réservé des espaces au port de Dunkerque pour une extension future et une capacité pouvant atteindre à long terme 48 GWh, en fonction de la demande du marché.

(Reportage Gilles Guillaume, ‌édité par Sophie Louet)