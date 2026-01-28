Rachats d'actions et dividende accru chez ASML après une année solide
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 08:00
Le groupe néerlandais affiche aussi son intention d'augmenter de 17% son dividende par action, le portant à 7,50 EUR au titre de l'exercice écoulé, dont deux acomptes de 1,60 EUR déjà payés, un autre de 1,60 EUR à venir, puis un solde de 2,70 EUR.
Sur son exercice 2025, l'équipementier pour l'industrie des puces a vu son BPA croître de plus de 28% à 24,73 EUR, avec une marge brute en amélioration de 1,5 point à 52,8% pour des revenus en croissance de plus de 15% à près de 32,7 MdsEUR.
Revendiquant des prises de commandes pour 13,2 MdsEUR sur son seul 4e trimestre (dont 7,4 MdsEUR en EUV), multipliées par 2,4 en comparaison annuelle, ASML a terminé 2025 avec un carnet de commandes solide de 38,8 MdsEUR.
"Aussi, nous nous attendons à ce que 2026 soit une nouvelle année de croissance pour l'activité d'ASML, largement tirée par une augmentation significative des ventes en EUV et une progression de notre activité de base installée", affirme son CEO Christophe Fouquet.
En termes chiffrés, la direction anticipe pour l'exercice qui commence un chiffre d'affaires total compris entre 34 et 39 MdsEUR, assorti d'une marge brute comprise entre 51 et 53% (dont 8,2-8,9 MdsEUR et 51-53% respectivement pour le 1er trimestre 2026).
Valeurs associées
|1 286,2000 EUR
|Euronext Amsterdam
|+5,63%
