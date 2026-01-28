 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rachats d'actions et dividende accru chez ASML après une année solide
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 08:00

A l'occasion de la publication de résultats annuels de bonne facture, ASML fait part d'un nouveau programme de rachats d'actions pour jusqu'à 12 milliards d'euros, dont la mise en oeuvre s'étendra jusqu'à la fin de l'année 2028.

Le groupe néerlandais affiche aussi son intention d'augmenter de 17% son dividende par action, le portant à 7,50 EUR au titre de l'exercice écoulé, dont deux acomptes de 1,60 EUR déjà payés, un autre de 1,60 EUR à venir, puis un solde de 2,70 EUR.

Sur son exercice 2025, l'équipementier pour l'industrie des puces a vu son BPA croître de plus de 28% à 24,73 EUR, avec une marge brute en amélioration de 1,5 point à 52,8% pour des revenus en croissance de plus de 15% à près de 32,7 MdsEUR.

Revendiquant des prises de commandes pour 13,2 MdsEUR sur son seul 4e trimestre (dont 7,4 MdsEUR en EUV), multipliées par 2,4 en comparaison annuelle, ASML a terminé 2025 avec un carnet de commandes solide de 38,8 MdsEUR.

"Aussi, nous nous attendons à ce que 2026 soit une nouvelle année de croissance pour l'activité d'ASML, largement tirée par une augmentation significative des ventes en EUV et une progression de notre activité de base installée", affirme son CEO Christophe Fouquet.

En termes chiffrés, la direction anticipe pour l'exercice qui commence un chiffre d'affaires total compris entre 34 et 39 MdsEUR, assorti d'une marge brute comprise entre 51 et 53% (dont 8,2-8,9 MdsEUR et 51-53% respectivement pour le 1er trimestre 2026).

Dividendes

Valeurs associées

ASML HLDG
1 286,2000 EUR Euronext Amsterdam +5,63%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Airbus de Delta Airlines se prépare à atterir à l'aéroport de Shanghai Pudong International Airport le 16 avril 2025 ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Delta Air Lines commande 31 avions long-courrier à Airbus
    information fournie par AFP 28.01.2026 09:26 

    La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a passé une commande ferme de 31 nouveaux avions long-courrier à Airbus , a annoncé mercredi le constructeur aéronautique européen. Ce contrat concerne 16 A330-900 et 15 A350-900, des types d'appareils déjà exploités ... Lire la suite

  • Vue aérienne de la ville brésilienne d'Oiapoque, sur l'Oyapock, à la frontière avec la Guyane, le 31 octobre 2020 ( AFP / NELSON ALMEIDA )
    Le pétrole du voisin brésilien fait des envieux en Guyane
    information fournie par AFP 28.01.2026 09:11 

    A Saint-Georges de l'Oyapock, dans l'est de la Guyane, Steve Norino observe le contraste qui se creuse avec la rive d'en face. À 15 minutes de pirogue, la ville brésilienne d'Oiapoque connaît un boom inédit depuis que la compagnie pétrolière publique Petrobras ... Lire la suite

  • Un enfant passe devant un blindé de la Minusca à Maloum, en Centrafrique, le 24 juillet 2025 ( AFP / Mariam KONE )
    L'ONG Care alerte sur dix "crises humanitaires oubliées" en 2025, l'Afrique surreprésentée
    information fournie par AFP 28.01.2026 09:08 

    Conflit en Centrafrique, pire sécheresse en 100 ans en Namibie ou isolement de la Corée du Nord: l'ONG Care alerte mercredi sur les dix "crises humanitaires oubliées" en 2025, très majoritairement en Afrique, touchant environ 43 millions de personnes, dans un rapport ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent prudemment
    information fournie par AFP 28.01.2026 09:08 

    Les Bourses européennes évoluent sans direction claire mercredi, avant la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), tout en digérant des résultats de poids lourd, le numéro un mondial du luxe LVMH et le géant technologique ASML. Vers ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank