Rachat de Janus Henderson : Trian et General Catalyst l'emportent avec une offre améliorée

(AOF) - Janus Henderson Group annonce un accord définitif par lequel le gestionnaire d'actifs basé au Royaume-Uni sera acquis par Trian Fund Management et General Catalyst Group Management, pour un prix en numéraire de 52 dollars par action. Ce nouveau prix, en augmentation de 3 dollars par rapport à la proposition précédente, implique une prime de 25% par rapport au cours de Bourse "non affecté". Les parties se sont engagées à finaliser l'opération vers le milieu de l'année 2026.

De plus, si la transaction n'a pas été finalisée d'ici le 30 juin 2026 en raison d'un retard dans les approbations réglementaires, Janus Henderson sera autorisé à verser un dividende de 1 dollar par action à chaque trimestre entre le 1er juillet 2026 et la clôture.

Le conseil d'administration de Janus Henderson a approuvé à l'unanimité cet accord amendé, suivant la recommandation du comité spécial, qui a par ailleurs jugé que la proposition concurrente de Victory Capital n'était pas dans l'intérêt de Janus Henderson et de ses actionnaires.

"La transaction entièrement en numéraire de l'accord de fusion modifié avec Trian et General Catalyst est supérieure en termes de valeur attendue et de certitude, et constitue la seule proposition applicable", estimait-il.