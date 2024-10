Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client R-Uni: nouvelle hausse des ventes au détail en septembre information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 09:31









(CercleFinance.com) - Les ventes au détail au Royaume-Uni ont de nouveau augmenté au mois de septembre, démentant les attentes d'une rechute de la consommation formulées par les économistes, montrent des chiffres officiels publiés vendredi.



L'Office national de la statistique a fait état ce matin d'une hausse de 0,3% des ventes de détail d'un mois sur l'autre en Grande-Bretagne le mois dernier, après un gain confirmé de 1% en août.



Hors carburants automobiles, leur hausse atteint toujours 0,3%, là où les analystes de BofA anticipaient un repli de l'ordre de 1,1%.



Dans sa note d'information, l'ONS indique que la forte croissance des ventes des magasins d'informatique et de téléphonie a permis de plus que compenser la baisse des ventes des supermarchés.



Sur l'ensemble du troisième trimestre allant de juillet à septembre, les ventes au détail britanniques affichent une hausse de 1,9% en comparaison du deuxième trimestre (avril-juin).





