 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

QXO va acquérir Kodiak auprès de Court Square dans le cadre d'une transaction de 2,25 milliards de dollars
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 12:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

QXO QXO.N a déclaré mercredi qu'il avait accepté d'acquérir Kodiak Building Partners auprès de la société de capital-investissement Court Square Capital Partners dans le cadre d'une transaction en actions et en espèces d'une valeur d'environ 2,25 milliards de dollars.

Fusions / Acquisitions
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank