QXO va acquérir Kodiak auprès de Court Square dans le cadre d'une transaction de 2,25 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

QXO QXO.N a déclaré mercredi qu'il avait accepté d'acquérir Kodiak Building Partners auprès de la société de capital-investissement Court Square Capital Partners dans le cadre d'une transaction en actions et en espèces d'une valeur d'environ 2,25 milliards de dollars.