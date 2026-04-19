QXO rachète l'entreprise de toiture commerciale TopBuild pour 17 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions)

Le distributeur américain de matériaux de construction QXO QXO.N a déclaré dimanche qu'il allait acquérir l'entreprise de toiture commerciale TopBuild BLD.N pour environ 17 milliards de dollars.

Dans le cadre de cette transaction, QXO, basé dans le Connecticut, a déclaré que les actionnaires de TopBuild, basé en Floride, peuvent choisir de recevoir 505 dollars en espèces ou 20,2 actions ordinaires de QXO pour chaque action TopBuild détenue, à condition que la transaction totale soit payée à raison d'environ 45 % en espèces et 55 % en actions ordinaires de QXO.

La contrepartie en espèces de 505 dollars représente une prime de 23 % par rapport à la dernière clôture de TopBuild, qui était de 410,31 dollars vendredi, selon les calculs de Reuters.

QXO a déclaré que l'opération, qui a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés, devrait avoir un effet relutif immédiat et substantiel sur ses bénéfices. Les fusions et acquisitions dans le secteur américain des produits de construction se sont accélérées , les entreprises cherchant à gagner en taille et à localiser leurs chaînes d'approvisionnement pour atténuer les droits de douane, la demande étant soutenue par la construction de nouveaux logements, les réparations et les rénovations.